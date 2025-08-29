افتتاح تصفیه خانه و طرح آبرسانی به فیروزآباد
طرح تصفیه خانه و آبرسانی به فیروزآباد با اعتبار ۷۰۰ میلبارد تومان به بهره برداری رسید .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل آب منطقهای فارس در حاشیه افتتاح تصفیهخانه آب و طرح آبرسانی از سد تنگاب به فیروزآباد گفت: این پروژه شامل ۱۶ کیلومتر خط انتقال، تصفیهخانه، یک مخزن آب پاک، دو ایستگاه پمپاژ و برقرسانی است که با ارزش روز بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است.
بدری با اشاره به اینکه عملیات اجرایی خط انتقال از سالهای گذشته انجام شده بود، اما بلااستفاده مانده بود، افزود: طی یکونیم سال گذشته تکمیل تصفیهخانه در دستور کار قرار گرفت و امروز کل طرح وارد مدار بهرهبرداری شد.
مدیرعامل آب منطقهای فارس بیان کرد: با بهرهبرداری از این طرح، حدود ۱۰۸ لیتر در ثانیه آب شرب سالم و پایدار از سد تنگاب به فیروزآباد منتقل میشود که نیاز جمعیتی حدود ۷۰ هزار نفر با سرانه مصرف ۲۵۰ لیتر در شبانهروز را تأمین میکند.
بدری یادآور شد: پیش از این، تأمین آب فیروزآباد از ۱۹ حلقه چاه صورت میگرفت که با وجود محدودیت منابع، شهر با تنش آبی روبهرو بود، اما با افتتاح این طرح، مشکل کمبود آب در این منطقه به طور کامل برطرف شد.