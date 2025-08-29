مس شهربابک در هفته نخست لیگ دسته اول فوتبال پارس جنوبی جم را برد، اما بازی مس کرمان وسایپا تهران مساوی شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال مس شهربابک که با تغییر سرمربی، کارش را با قاسم شهبا آغاز کرده،و در حالی که مالک توپ و میدان بود، این پارس جنوبی جم بود که با همایون افتخاری به گل رسید.

افتخاری در دقیقه ۲۹ با یک شوت پای چپ غافلگیرکننده از پشت محوطه جریمه، به شکلی دیدنی اولین گل فصل جدید لیگ یک را به نام خود ثبت کرد. حملات دو تیم در ادامه این نیمه، راه به جایی نبرد.

با این حال، شاگردان شهبا در نیمه دوم به خوبی توانستند به بازی برگردند. در همان ثانیه‌های نخستین شروع این نیمه، محمدحسین باصری کار را به تساوی کشاند. این پایان کار نبود و تلاش دو تیم برای پیش افتادن از یکدیگر تا جایی ادامه پیدا کرد که در دقیقه ۶۸، علی اکبر کربلایی – که در نیمه دوم به بازی رفته بود – دومین گل مس را هم به ثمر رساند تا شهربابکی‌ها اولین بردشان در فصل جدید را با طعم کامبک کسب کرده باشند.

تیم‌های سایپا تهران و مس کرمان در هفته نخست لیگ دسته اول فوتبال کشور به تساوی بدون گل رضایت دادند و هر کدام تنها یک امتیاز از این دیدار کسب کردند.

این دیدار با وجود تلاش دو تیم برای باز کردن دروازه‌ها، در نهایت با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید و امتیازات بین طرفین تقسیم شد.

رضا عنایتی، سرمربی سایپا، امیدوار بود تیمش در نخستین بازی فصل با استفاده از امتیاز میزبانی سه امتیاز کامل را کسب کند، اما این اتفاق رخ نداد. حملات سایپا نتوانست راهی به دروازه مس کرمان پیدا کند تا شاگردان او نخستین بازی را بدون پیروزی پشت سر بگذارند.

در سوی مقابل، شاگردان فرزاد حسین‌خانی با دفاع منسجم و ضدحملات سریع توانستند مانع از گلزنی میزبان شوند. اگرچه این نتیجه برای مس کرمان چندان بد محسوب نمی‌شود، اما بازیکنان این تیم نیز امیدوار بودند شروعی بهتر در فصل جدید داشته باشند.