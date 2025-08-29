استاندار فارس، از اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان به مناسبت یک صدمین سالگرد تاسیس، در تخت جمشید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسینعلی امیری با تاکید بر اهمیت تخت جمشید به عنوان پایتخت نوروزی ایران بزرگ و ایران فرهنگی و تاریخی، اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید را تجربه‌ای ممتاز و نادر و زمینه ساز همگرایی و همکاری منطقه‌ای برشمرد.

وی با بیان اینکه دیپلماسی گسترده و موفق جمهوری اسلامی ایران در منطقه، زمینه ساز تقویت مراودات و ارتباطات عمیق در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری شده است، گفت : دیپلماسی نوروز با محوریت تخت جمشید یکی از رویکرد‌های مهم استان فارس در دولت وفاق بوده است و برگزاری ارکستر فیلارمونیک ارمنستان یکی از نتایج این راهبرد فرهنگی است.

استاندار فارس با اشاره به ۲۰ دیدار خود با سفرای کشور‌های خارجی در راستای تقویت دیپلماسی بین المللی، افزود: ملت ارمنستان دارای سابقه طولانی مراوده و همکاری با ایران است و در پلکان کاخ آپادانا، نقش حضور محترمانه و دوستانه آنان، برای تاریخ ثبت شده است.

امیری به ذهنیت و خاطره مطلوب مردم ایران از ارامنه و سابقه دوستی و همراهی ارمنستان با ایران در مقاطع مختلف تاریخی اشاره کرد و گفت : حضور گروه ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید و اجرای برنامه در سالگرد صدمین سال تاسیس، نشانه ارتباط و همکاری مطلوب ایران و ارمنستان است و می‌تواند زمینه‌ای برای گسترش ابعاد این همکاری در آینده باشد.

وی تقویت مراودات با همسایگان به ویژه در حوزه‌های فرهنگی و هنری را زمینه ساز تحکیم روابط ملت‌های منطقه و ضامن صلح و پیشرفت و رفاه مردم دانست و افزود: تاریخ روشن همکاری ایران با ملت‌های همسایه، زمینه مناسبی برای گسترش ارتباطات فرهنگی و هنری است که افزایش اقتدار و امنیت کشور را نیز به دنبال خواهد داشت.

استاندار فارس به حضور ۲۰۰ تن از شخصیت‌های هنری، فرهنگی ارمنستان در تخت جمشید اشاره کرد و با تاکید بر این که از شخصیت‌های برجسته فرهنگی و هنری ارمنی برای حضور در این برنامه ویژه، دعوت شده است، گفت : هنرمند برجسته ایرانی، لوئیس چکناواریان که اصالت ارمنی دارد و مدتی نیز رهبر ارکستر فیلارمونیک ارمنستان بوده‌ ، برای حضور در این برنامه و رهبری ارکستر دعوت شده‌ است .

وی از حضور چندین وزیر و مقامات عالی رتبه ارمنستان در این استان و اجرای گروه ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید خبر داد و گفت: سفرای چندین کشور خارجی و نیز بعضی از هنرمندان برجسته ایرانی نیز برای حضور در این مراسم دعوت شده‌اند.

امیری همچنین اجرای سرود «ای ایران» را با همخوانی همه شرکت‌کنندگان و مهمانان، پایان‌بخش اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان عنوان کرد که عشق و محبت به ایران بزرگ را یادآوری خواهد کرد.

ارکستر فیلارمونیک ارمنستان صدمین سالگرد تأسیس خود را ۱۵ شهریورماه در شهر شیراز و در محوطه جهانی تخت جمشید، جشن خواهد گرفت.