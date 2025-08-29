به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت الاسلام میرصادقی امام جمعه خمین گفت: حمایت از خدمتگزاران و رییس جمهور تلاشگر توسط مردم ضروری است چراکه رای مردم مهمترین مصداق مردم‌سالاری دینی است.

حجت الاسلام رحیمی خطیب جمعه ساوه گفت: اصلی‌ترین موضوعی که سبب خاتمه‌ی جنگ شد و هم اکنون مانع برای شروع جنگ جدید می‌باشد، "اتحاد مقدس" ملت ایران است.

حجت الاسلام سعیدی خطیب جمعه کمیجان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری، از مسئولین خواست: با اظهار نظر غیر کارشناسی، باعث آسیب به اتحاد مقدس نشوند.

حجت الاسلام عبدالحسینی امام جمعه موقت محلات گفت: وحدت و یکپارچگی ملت ایران مانع اصلی تعرض دشمنان به خاک مقدس کشور است و وحدت سلیقه‌های سیاسی در پیروی از اسلام و انقلاب، ستودنی است.

حجت‌الاسلام نیکویی ماهانی امام جمعه دلیجان گفت: با اشاره به موضوع فعال‌سازی مکانیزم ماشه گفت: این حرکت، نمونه‌ای آشکار از قلدری و استعمارگری است که سال‌هاست علیه ایران اعمال می‌شود.

حجت‌الاسلام مهدی نژاد امام جمعه شازند گفت: در این شرایط علاوه بر اتحاد میان خود مردم اتحاد میان مردم و نظام و اتحاد میان مردم و نیرو‌های مسلح و ... است که باید تقویت شود.

حجت السلام ابراهیمی امام جمعه زرندیه گفت: هفته دولت که با یاد شهیدان رجایی و باهنر همراه است هفته عهد و میثاق دولت مردان با حضرت امام و شهداء است.

حجت الاسلام صفاهانی امام جمعه خنداب گفت: خدمت‌رسانی به مردم ولایت مدار ایران اسلامی یک توفیق و عبادت بزرگ است.

مسئولین باید مشکلات مردم را بررسی و در حل مسائل آنان کوشا باشند.

حجت الاسلام اجرایی امام جمعه تفرش گفت: شهیدان رجایی و باهنرالگوی اخلاص، تلاش مومنانه، پایداری و پایبندی به اصول و ارزش‌های انقلابی بودند.