به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، عملیات اجرایی خط انتقال برق ۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی رامیان با اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد ریال آغاز شد.

محمدعلی نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در قالب سفری دو روزه به استان گلستان آمده است.

وی ضمن افتتاح و آغاز عملیات اجرایی چندین طرح عمرانی و اقتصادی در نشستی صمیمی با فعالان اقتصادی و کشاورزی استان نیز به دغدغه‌ها و مطالبات آنان گوش فرا داد.