رئیس‌جمهور ضمن ابراز همدردی با دولت و مردم پاکستان به دلیل وقوع سیل و خسارات جانی و مالی ناشی از آن، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه همکاری، امدادرسانی و کمک‌های انسان‌دوستانه به این کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان در تماس تلفنی با شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، با قدردانی از میزبانی شایسته و مذاکرات سازنده مقامات پاکستانی در جریان سفر اخیر خود به اسلام‌آباد، مراتب همدردی و تسلیت صمیمانه دولت و ملت ایران را به مناسبت وقوع سیل و خسارات جانی و مالی ناشی از آن به دولت و مردم پاکستان ابراز داشت.

رئیس جمهور کشورمان ضمن تأکید بر پیوندهای تاریخی و برادرانه دو ملت، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه همکاری، امدادرسانی و کمک‌های انسان‌دوستانه اعلام کرد.

نخست وزیر پاکستان نیز در این گفت‌وگو با ابراز خرسندی از تماس تلفنی با دکتر پزشکیان و قدردانی از پیام تسلیت و همبستگی ملت ایران، این رویکرد را نشانه‌ای از عمق دوستی و صمیمیت دیرینه میان دو کشور دانست و خاطرنشان کرد که ایران و پاکستان همواره در شرایط دشوار در کنار یکدیگر بوده و خواهند بود.

در ادامه این گفت‌وگو، طرفین توافق کردند در حاشیه اجلاس آتی سازمان همکاری شانگهای در چین، دیدار و گفت‌وگویی حضوری داشته و روند تعاملات و توافقات دوجانبه و چندجانبه را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.

نخست وزیر پاکستان همچنین از رئیس جمهوری اسلامی ایران خواست سلام‌ها و تحیات گرم وی را به محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران ابلاغ نماید.