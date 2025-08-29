به گزارش؛ «حبیب اله محبی» مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام، از اجرای گسترده خدمات عمرانی در سطح روستا‌های این استان خبر داد و اظهار داشت: در راستای بهبود وضعیت معابر روستایی و ارتقای سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایلام طرح‌های زیرسازی، روسازی و آسفالت معابر روستا‌ها را در دستور کار قرار داده است، بر همین اساس، ۱۳۲ روستا در سطح استان هدف‌گذاری شده که از این تعداد، ۳۲ روستا مربوط به شهرستان دهلران است.