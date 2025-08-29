گسترش سطح خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاهای استان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «حبیب اله محبی» مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام، از اجرای گسترده خدمات عمرانی در سطح روستاهای این استان خبر داد و اظهار داشت: در راستای بهبود وضعیت معابر روستایی و ارتقای سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایلام طرحهای زیرسازی، روسازی و آسفالت معابر روستاها را در دستور کار قرار داده است، بر همین اساس، ۱۳۲ روستا در سطح استان هدفگذاری شده که از این تعداد، ۳۲ روستا مربوط به شهرستان دهلران است.
وی افزود: تاکنون در شهرستان دهلران بیش از ۱۴۰ هزار متر مربع از معابر ۲۷ روستا آسفالت شده است که این اقدام نقش مهمی در تسهیل تردد مردم و بهبود شرایط زیستمحیطی داشته است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایلام عنوان کرد: برای اجرای این طرحها تاکنون بالغ بر ۱۱۸ میلیارد تومان از محل اعتبارات مختلف هزینه شده است. تلاش ما این است که با جذب منابع بیشتر، تمامی روستاهای هدف از این خدمات بهرهمند شوند.
محبی در پایان تأکید کرد: خدمترسانی به روستاییان و توسعه زیرساختهای عمرانی در مناطق محروم همواره از اولویتهای بنیاد مسکن است و با جدیت در این مسیر گام برمیداریم.