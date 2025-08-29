پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: با افتتاح یک واحد آبشیرینکن در سپیددشت ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از آب آشامیدنی سالم بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در ششمین روز از هفته دولت، واحد آبشیرینکن شهر سپیددشت با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی به بهرهبرداری رسید.
نورالدین نوریزدان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان، در این مراسم با بیان اینکه افزایش کیفیت آب شرب مردم شهر سپیددشت همواره از اولویتهای این شرکت بوده است، اظهار کرد: به همین منظور، مطالعات و بررسیهای لازم در این شهر انجام و تصمیم به استفاده از سیستمهای پیشرفته برای ارتقای کیفیت آبگرفته شد.
وی افزود: برایناساس، یک واحد آبشیرینکن با بهرهگیری از آخرین روشها و تجهیزات استاندارد دنیا در این شهر راهاندازی گردید.
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان ظرفیت این دستگاه ۲۵ لیتر بر ثانیه بوده که پاسخگوی نیاز جمعیت نزدیک به ۳۵۰۰ نفری شهر سپیددشت خواهد بود.
نوریزدان هزینه اجرای این پروژه را ۱۲ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: امیدواریم با بهرهبرداری از این واحد، آب شیرین و باکیفیت در اختیار مردم شریف شهر سپیددشت قرار گیرد.