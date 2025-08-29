به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز گیلان، در ششمین روز از هفته دولت و با حضور استاندار ۲۴۴طرح مخابراتی و فناوری اطلاعات به ارزش هزار میلیارد تومان شامل توسعه فیبر نوری، ارتقای زیرساخت‌های دیتا و اتصال ۲۸ روستا به شبکه ملی اطلاعات در استان به بهره‌برداری رسید.

استاندار گیلان در آیین افتتاح این طرح‌ها بر ضرورت توسعه هرچه بیشتر اقتصاد دیجیتال تاکید کرد.

یداله حسنی مدیر مخابرات منطقه گیلان هم با بیان اینکه از مجموع این طرح‌ها ۲۱۳ طرح مربوط به حوزه مخابرات است گفت: برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۷۲۵ میلیارد تومان هزینه شده است

۴۱۲ طرح عمرانی و اقتصادی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در شهرستان مرزی آستارا به بهره برداری رسید، با افتتاح این طرح‌ها برای ۲۰۰ نفر شغل ایجاد شد.

همچنین در ششمین روز از هفته دولت ۲ طرح عمرانی با ۲۵ میلیارد تومان اعتبار شامل احداث و تجهیز باشگاه ورزشی پرورش اندام و ایستگاه آبرسانی نفوت درصومعه سرا به بهره‌برداری رسید.