وزیر دادگستری که به عنوان نماینده هیات دولت در ایلام حضور یافت، از پیگیری برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی در هیئت دولت خبر داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «امین‌ حسین رحیمی» وزیر دادگستری در نشست با فعالیت اقتصادی استان ایلام اظهار داشت: دولت باید زیرساخت‌ها را ایجاد کند و سپس با نظارت صحیح، از تولیدکنندگان حمایت کند.

وی برخی از مشکلات مطرح شده در جلسه فعالان اقتصادی ایلام را ناشی از عواملی مانند تحریم‌ها دانست و افزود: در دیدگاه حاکمیت، مهم‌ترین تدبیر در برابر دشمنی دشمنان، حمایت از فعالان اقتصادی است و اگر برخورد نادرستی با آنها صورت می‌گیرد، نباید به پای نظام نوشته شود بلکه امری فردی است.

رحیمی با بیان اینکه دولت برای حل مشکلات کشور و فعالان اقتصادی اراده قوی دارد، عنوان کرد: تعامل خوبی بین استاندار ایلام و رئیس کل دادگستری استان وجود دارد که می‌تواند به شکل موثری مسائل و موانع را در استان حل کند.

وزیر دادگستری تاکید کرد: کارگروه مشترکی با مدیریت استاندار ایلام و حضور نمایندگان دادگستری و بازرسی و سایر نهاد‌های مرتبط، جهت رسیدگی و پیگیری مشکلات تشکیل شود و بعنوان نماینده دولت، از این کارگروه تا حصول نتیجه حمایت خواهم کرد.