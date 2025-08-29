نشست فعالان اقتصادی استان ایلام با وزیر دادگستری
وزیر دادگستری که به عنوان نماینده هیات دولت در ایلام حضور یافت، از پیگیری برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی در هیئت دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری در نشست با فعالیت اقتصادی استان ایلام اظهار داشت: دولت باید زیرساختها را ایجاد کند و سپس با نظارت صحیح، از تولیدکنندگان حمایت کند.
وی برخی از مشکلات مطرح شده در جلسه فعالان اقتصادی ایلام را ناشی از عواملی مانند تحریمها دانست و افزود: در دیدگاه حاکمیت، مهمترین تدبیر در برابر دشمنی دشمنان، حمایت از فعالان اقتصادی است و اگر برخورد نادرستی با آنها صورت میگیرد، نباید به پای نظام نوشته شود بلکه امری فردی است.
رحیمی با بیان اینکه دولت برای حل مشکلات کشور و فعالان اقتصادی اراده قوی دارد، عنوان کرد: تعامل خوبی بین استاندار ایلام و رئیس کل دادگستری استان وجود دارد که میتواند به شکل موثری مسائل و موانع را در استان حل کند.
وزیر دادگستری تاکید کرد: کارگروه مشترکی با مدیریت استاندار ایلام و حضور نمایندگان دادگستری و بازرسی و سایر نهادهای مرتبط، جهت رسیدگی و پیگیری مشکلات تشکیل شود و بعنوان نماینده دولت، از این کارگروه تا حصول نتیجه حمایت خواهم کرد.