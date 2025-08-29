روئینگ قهرمانی آسیا؛ صعود ساقی ملکی به فینال A تک نفره زیر ۲۳ سال
ساقی ملکی در دور مقدماتی تک نفره روئینگ زیر ۲۳ سال بانوان قهرمانی آسیا، اول شد و به فینال A این مسابقات صعود کرد.
تیمهای ایران با ۸ ورزشکار در مادههای مختلف این رقابتها حضور دارند.
سها فخری و پرنیا ایمانی در رده سنی جوانان، ساقی ملکی و مهنا حاجحسینی در رده سنی زیر ۲۳ سال بانوان، مانی رحمانی و بهراد لگارینژاد در رده سنی جوانان و ابوالفضل سطوتی و امیررضا عبدالی در رده سنی زیر ۲۳ سال آقایان در این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا - چین حضور دارند.
افشین فرزام، بهناز مرادخانی و طاهر کبوتری مربیان این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا هستند.
ساقی ملکی در دور مقدماتی تک نفره زیر ۲۳ سال بانوان در رقابت با حریفانی از اندونزی، ویتنام، تایلند و هنگکنگ با ثبت زمان ۷:۵۶.۳۱ دقیقه اول شد و به فینال A این مسابقات صعود کرد. در این رقابت نمایندگان هنگکنگ و تایلند دوم و سوم شدند.
فینال این مسابقات یکشنبه ۹ شهریور برگزار میشود.