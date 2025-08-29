پخش زنده
صداوسیمای آذربایجان غربی بهمنظور بزرگداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هفته دولت چند ویژهبرنامه را در معاونت صدا تولید و پخش کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاونت صدا بهمنظور تبیین خدمات دولت برنامهای تحت عنوان «خدمت عرصه سی» در قالب برنامه ترکیبی با حضور مسئولان استان تهیه و پخش کرد.
گزارش عملکرد اداره و نهادها در حوزههای مختلف، معرفی پروژههای شاخص و خدمات انجام شده، گفتوگو با مسئولان در مورد عملکرد نهادهای مربوطه، بسته خبری از برنامههای هفته دولت از بخشهای متنوع این برنامه در طول هفته دولت بود.
خدمت عرصه سی به تهیهکنندگی هادی قدر پوران و اجرای داریوش دربندی، در طول هفته دولت از ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح پخش شد.
برنامه صبحگاهی «سلام یاشایش» در طول هفته با بخشهای متنوعی به این امر پرداخت و با ارتباط زندهای که با مسئولان و فرمانداران شهرستانهای استان برقرار کرد از حوزههای مختلف شهری و روستایی به پوشش عملکرد، اقدامات و برنامههای هفته دولت پرداخت .
برنامه تک قسمتی «دانیشیق» به تهیهکنندگی محمدعلی عبدالی نیز به مناسبت هفته دولت در قالب میزگرد با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان پاسخگوی مطالبات مردم در این بخش بود.
بستههای پیام چی چست از دیگر برنامههای معاونت صدا در هفته دولت بود که به اقدامات، عملکرد و خبرهای این هفته پرداخت.