ائمه جمعه شهرهای مختلف استان یزد به تحلیل ابعاد مختلف پایداری ملت ایران در برابر توطئههای خارجی پرداختند و بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت دولت و تکیه بر توان داخلی برای مقابله با فشارهای دشمنان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه زارچ در خطبههای نماز جمعه این هفته، با یادآوری خاطره شهدای گرانقدر رجایی و باهنر، این دو شهید بزرگوار را نمونهای بیبدیل و همیشگی برای تمامی مدیران و مسئولان معرفی کرد.
حجت الاسلام طباطبایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تهدیدها و تحریمهای دشمنان گفت: ملت ایران از ابتدای انقلاب با انواع مکانیزمهای فشار و ترور روبهرو بوده است، اما با اتکال به خداوند و پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مسیر عزت و اقتدار خود را با قدرت ادامه داده و هیچگاه شکست نخواهد خورد.
امام جمعه مهریز به تهدید غرب برای فعالسازی مکانیسم ماشه پرداخت و گفت: «این سازوکار غیرقانونی بخشی از توطئه آمریکا علیه ملت ایران است. اما تجربه نشان داده است که فشارهای حداکثری دشمنان شکست خورده و ملت ایران امروز به قدرتی منطقهای و فرامنطقهای تبدیل شده است.
حجت الاسلام محی الدینی افزود: ملت ایران بیش از نیم قرن است که زیر بار تحریمهای گوناگون مقاومت کرده و ایستادگی ملت و اتحاد مسئولان، دشمنان را دچار آشفتگی و سردرگمی کرده است.
امام جمعه بافق با بیان اینکه جنگ امروز تنها نظامی نیست، تصریح کرد: دشمنان با ابزار اقتصادی، فرهنگی و روانی به میدان آمدهاند و تنها با تقویت دولت از درون و ایجاد انسجام ملی میتوان این جبههها را پشت سر گذاشت.
حجت الاسلام حسینی خاطرنشان کرد: در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، ایران هیچ تعهدی نسبت به آژانس بینالمللی انرژی اتمی نخواهد داشت و خروج از معاهده NPT حق قانونی کشور است. این اقدام میتواند فشارهای خارجی را کاهش دهد.
امام جمعه بهاباد با گرامیداشت هفته دولت به خدمات دولت در کشور و شهرستان اشاره کرد و گفت: دولت ستون اصلی مدیریت اجرایی کشور است و به همین دلیل وظیفهای سترگ بر دوش دارد.
حجت الاسلام بشکانی با تاکید براینکه امروز دغدغه همه مسؤولان باید رفع دغدغههای مردم و مشکلات آنان و خدمت به این ولی نعمتان باشد افزود: هفته دولت فرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای نظام است.
امام جمعه موقت میبد گفت: زمان آن رسیده است که دولت با دیپلماسی قوی و محکم در برابر ناقضان برجام که به دنبال تهدید ایران از طریق فعال کردن مکانیسم ماشه به شورای امنیت هستند بایستد و پرونده ایران در شورای امنیت برای همیشه بسته و مکانیسم ماشه به تاریخ بپیوندد.
حجت الاسلام کارگر خاطرنشان کرد: تنها گزینهای که به نفع کشور است و مسیر آینده کشور ما را ترسیم میکند تمدید وعدههای توخالی نیست؛ بلکه تثبت حقوق ملی و عزت حاکمیتی است.
امام جمعه اردکان گفت: هدف انقلاب ما رسیدن به استقلال در تمامی عرصهها بوده است. آمریکا با اعمال این تحریمها، ناخواسته به ما کمک کرد تا به استقلال دست یابیم. بنابراین، مکانیسم ماشه بیشتر تأثیر روانی دارد و مسئولان باید تمام تلاش خود را برای خنثیکردن آن به کار گیرند.
حجت الاسلام شاکر افزود: وحدت حاصل از جنگ دوازدهروزه را «اتحاد مقدس» نامیدند. دشمن پس از شکست در این جنگ، چشم به تفرقهافکنی بین مردم و همچنین بین مردم و دولت دوخته است. هوشیار باشیم و از ولایت عقب نمانیم.