استاندار خوزستان بر لزوم اجرای کامل مصوبات سفر رئیسجمهور و حل چالشهای اقتصادی استان تأکید کرد.
سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان در نشست با فعالان اقتصادی استان گفت: مطالبه بازگشت حسابهای بانکی شرکتهای بزرگ به خوزستان به یک خواسته عمومی و اجتماعی تبدیل شده است.
وی افزود: با رئیسجمهور در این زمینه صحبت کردهایم و نظر مساعد وی را جلب کردهایم تا چرخش مالی این شرکتها در استان صورت گیرد.
استاندار خوزستان با اشاره به آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از فعالیت برخی شرکتها عنوان کرد: مردم استان از آلودگی هوا، آب و خاک رنج میبرند و حل این مسئله از اولویتهای ماست.
موالیزاده در ادامه گفت: برخی شرکتها آب خام برداشت میکنند و به جای آن پساب به رودخانه تحویل میدهند و قرار بوده نیروگاه خودتأمین داشته باشند که این اتفاق نیفتاده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین انتظار داریم دفاتر بیمه و مالیاتی این شرکتها و خریدهایشان در خود استان متمرکز شود تا منافع اقتصادی آن در منطقه باقی بماند.
استاندار خوزستان افزود: در این خصوص گفته میشود خرید باید از طریق سامانه ستاد انجام شود، در حالی که استان خوزستان هم از نظر کمیت و هم کیفیت تولید در تراز بالایی قرار دارد.
موالیزاده در بخش دیگری از سخنانش به مصوبات سفر رئیسجمهور اشاره کرد و گفت: تصویبنامهای برای پرداخت تسهیلات ۱۱.۵ همت مصوبشده ابلاغ شده و بانکها موظف به اجرای آن هستند. بانکها در قبال این موضوع رویه یکسانی ندارند؛ برخی آمادگی همکاری دارند و برخی میگویند نمیتوانند این کار را انجام دهند.
استاندار خوزستان بر افزایش سقف اختیارات بانکها برای پرداخت تسهیلات تأکید کرد و گفت: سقف فعلی تسهیلات برای رفع مشکلات سرمایهگذاری در استان کافی نیست و باید افزایش یابد.
موالیزاده از راهاندازی مجدد صرافی ملی و اختصاص اعتبارات بیشتر برای جوانی جمعیت و فرزندآوری به عنوان دیگر اولویتها نام برد.
استاندار خوزستان بر ضرورت احیای فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی طبق تأکید مقام معظم رهبری تأکید کرد و گفت: از ۵۵۰ هزار هکتار، ۲۴۸ هزار هکتار اجرا شده و ۲۵۲ هزار هکتار باقی مانده است.
موالیزاده افزود: طبق قانون، ۲۰ درصد از سهام نیشکر باید به این طرح اختصاص مییافت که این موضوع به سال ۱۴۰۳ موکول شد و در نهایت برای رد دیون تامین اجتماعی داده شد، در حالی که تامین اجتماعی نیز تضامین لازم را نداده است.
وی خاطرنشان کرد: با رئیسجمهور در این خصوص صحبت و مکاتبه کردهایم و انتظار داریم این طرح که میتواند تحولی اساسی در خوزستان ایجاد کند، احیا شود و امید را به مردم برگرداند.