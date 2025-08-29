پخش زنده
شهر تاریخی همدان، همزمان با بزرگداشت مقام حکیم ابوعلیسینا و هفته همدان، امروز شاهد برگزاری رژهای هیجانانگیز از خودروهای سافاری و موتورسیکلتهای ادونچر بود که شور و نشاط خاصی به فضای شهر بخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محسن معصوم علیزاده گفت: این رویداد، که به همت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی استان همدان برگزار شد، با هدف تجلیل از مقام شامخ بوعلیسینا و گرامیداشت هفته همدان، از صبح امروز با تجمع خودروهای دو دیفرانسیل و موتورسیکلتهای ماجراجو (ادونچر) در مقابل آرامگاه این حکیم فرزانه آغاز شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان افزود: رژه پرشور این وسایل نقلیه، با حرکت از جوار آرامگاه بوعلیسینا آغاز شد و پس از عبور از مسیرهای تعیین شده در سطح شهر، در نهایت به مجموعه تاریخی هگمتانه، یکی دیگر از نمادهای باستانی همدان، رسید و در آنجا به کار خود پایان داد.
وی گفت : این برنامه ورزشی و تفریحی، علاوه بر ایجاد فضایی متفاوت و مهیج برای شهروندان و گردشگران، بر پیوند رویدادهای فرهنگی با فعالیتهای جذاب و مدرن تأکید کرد و نشان داد که چگونه میتوان با خلاقیت، جاذبههای یک شهر را به شیوهای نوین به نمایش گذاشت.