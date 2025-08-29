پخش زنده
امیر قلعهنویی پس از برتری ۳ بر یک تیم ملی فوتبال ایران مقابل افغانستان در رقابت های کافا گفت: به تیم ملی افغانستان تبریک میگویم. فوتبال آسیا در حال پیشرفت است و هیچ تیم ضعیفی وجود ندارد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان افزود: تیم خستهای داشتیم و بدون تمرین برای این بازی آماده شدیم. با این مدل نباید وارد رقابتها شویم و فکر میکنم مقصر من هستم!
قلعه نویی عنوان کرد: طبیعی است در ۱۰ روز حدود ۴ بازی داریم که اگر بازی لیگ را هم در نظر بگیریم، میشود پنج بازی که باید انرژی خود را در هر بازی تقسیم کنیم.
سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان اظهار داشت: ایراداتی داریم که باید فیلم بازی را ببینیم و ایرادها را برطرف کنیم و هماهنگی بیشتری داشته باشیم.
قلعه نویی در ادامه گفت: باید با تیمهای سطح بالا بازی کنیم تا عیار بازیکنانمان در آن دیدارها مشخص شود. البته امروز چند بازیکن خوب پیدا کردیم، اما در مجموع با توجه به خستگی بازیکنان، نتوانستیم چندین موقعیت را تبدیل به گل کنیم که طبیعی هم هست ولی واقعیت این است اگر میخواهیم عیار بازیکنان را بسنجیم، باید با تیمهای بزرگ رقابت کنیم.
سرمربی تیم ملی افزود: من حدود هشت ماه پیش برنامههایم را به فدراسیون دادهام و در آن برنامه هم گفته بودم به مسابقات کافا نیاییم، اما به هر حال شرایط را باید همیشه در نظر گرفت.