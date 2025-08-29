به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه دیلی میل نوشت "کالین اسمیث" ۵۲ ساله که قبلا معلم بوده، اکنون به کار گذاشتن دوربین مخفی در توالت ساختمان مجلس اسکاتلند متهم شده است. به نوشته این روزنامه، در اوایل ماه جاری میلادی، خبر بازداشت این نماینده حزب کارگر در مجلس اسکاتلند، به اتهام کار گذاشتن دروبین مخفی و داشتن تصاویر مستهجن از جمله از کودکان منتشر شده بود. دیلی میل نوشت پلیس اسکاتلند، پس از بازداشت وی در ۵ ماه اوت، منزل وی را بازرسی و تلفن همراه و رایانه وی را ضبط کرده بود.

دیلی میل به نقل از اطلاعات پلیس اسکاتلند نوشت این نماینده مجلس اسکاتلند قرار است روانه دادگاه شود. به نوشته این روزنامه، "کالین اسمیث"، متاهل و دارای دو فرزند است. پس از تفهیم اتهام به وی، حزب کارگر وی را از عضویت در این حزب، تا زمان پایان بررسی ها، معلق کرد و، اما او همچنان به عنوان نماینده مستقل، در مجلس اسکاتلند حضور دارد، اما برخی منابع محلی گفته‌اند که کارت ورود او به مجلس از وی گرفته شده است.

مقامات مجلس جزئیات بیشتری در این باره از جمله انگیزه وی ارائه نکرده‌اند.

در سال‌های اخیر چندین نماینده مجلس انگلیس به اتهام فساد اخلاقی تعلیق شدند یا استعفا کردند.

نهاد مستقل رسیدگی به شکایات در انگلیس (ICGS) پیش‌تر اعلام کرد ۵۶ نماینده مجلس عوام انگلیس بخاطر فساد مالی و اخلاقی و دیگر اقدامات غیر قانونی پرونده دارند و تحت بررسی قرار گرفته‌اند.