به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه دیلی میل با درج این مطلب نوشت پس از این که شرکت‌های خودروسازی، آژیر، ردیاب‌های ماهواره‌ای، دوربین حفاظتی، وسایل از کار انداختن موتور خودرو در زمان دزدیده شدن، کلید‌های ویژه و انحصاری ارائه کردند و مالکان خودرو‌ها نیز با قفل‌ها و دوربین‌های بیش تر، به حفاظت از خودرو‌های خود پرداختند، دزدان انگلیسی اکنون به دزدی قطعات گران بهای خودرو مشغول شده‌اند. به نوشته این روزنامه، دزدیدن نشانواره خودروی فولکس گلف جی تی آی (Volkswagen Golf GTI) که کم‌تر از ۵ ثانیه زمان لازم دارد، حدود یکهزار و ششصد پوند برای مالباخته هزینه دارد.

دیلی میل نوشت این نشانواره، با سیم‌های نازکی به یک حسگر وصل است که به رایانه خودرو اجازه می‌دهد به سامانه نگهدارنده سرعت یا کروز کنترل دست یابد. سیستم ثابت‌کننده و مهار سرعت یا کروز کنترل، سیستمی است که به راننده اجازه می‌دهد تا سرعت را در یک مقدار ثابت، بدون نیاز به فشردن مداوم پدال گاز حفظ کند. به نوشته دیلی میل، فرد مالباخته پس از خریدن حسگر جدید، باید هزینه تنظیم و هماهنگ کردن حسگر جدید با رایانه خودرو را هم بپردازد.

روزنامه دیلی میل نوشت هیچ یک از ابزار‌ها و ترفند‌های ضد سرقت موجود، نتوانسته است دزدان انگلیسی را از دزدیدن قطعات گران قیمت پشت رادیاتور خودرو‌ها باز دارد. دزدان سپس در فضای مجازی، قطعات دزدیده شده را به عنوان قطعه دست دوم، به فروش می‌رسانند. به نوشته این روزنامه، خودرو‌های دیگر شرکت‌های خودروسازی همچون بی‌ام و و هوندا هم دزدیده می‌شوند.

بر اساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس پس از این که شرکت‌های خودروسازی، با شگرد‌هایی همچون نصب آژیرها، دوربین‌ها و متوقف کننده‌های موتور، تلاش کردند تا از میزان دزدی خودرو‌ها بکاهند، شمار دزدی خودرو در انگلیس از ۲۳۱ هزار و ۳۲۳ دستگاه در سال ۲۰۰۵، امسال به ۱۲۱ هزار و ۸۲۵ دستگاه کاهش یافت، اما شمار دزدی قطعات گران بها از خودرو‌ها افزایش یافت. براساس آمار شرکت بیمه "دایرکت لاین" (Direct Line) از گزارش‌های ۴۵ منطقه انتظامی انگلیس، ۴۷۴ هزار و ۶۰۰ قطعه فقط در سال ۲۰۲۱ از خودرو‌های این کشور دزدیده شد که بیش‌ترین میزان با ۵۳ هزار و ۴۰۰ مورد، به دزدی پلاک خودرو مربوط بود.

روزنامه دیلی میل نوشت اکنون دزدی کیسه‌های هوا یا ایر بگ خودروها، به دزدی پخش صوت خودرو‌های قدیمی تشبیه می‌شود. دزدی باتری‌های خودروها، مبدل‌های کاتالیزوری (catalytic converters)، کمربند‌های ایمنی و سامانه‌های ردیاب ماهواره‌ای نیز در انگلیس کاملا رواج دارد. این روزنامه نوشت فقط در سال ۲۰۲۱ میلادی، حدود ۴۰ هزار نوع از مبدل‌های کاتالیزوری دزدیده شد که به طور متوسط، جایگزین کردن هر یک از آن‌ها یکهزار و ۳۰۰ پوند هزینه داشت. به نوشته این روزنامه، دزدی چرخ‌های خودرو‌ها نیز از قدیم تاکنون در انگلیس روی می‌دهد و زمانی که مالباختگان به خودرو‌های خود باز می‌گردند، معمولا خودرویشان بر روی آجر‌ها قرار دارند، زیرا هر چهار چرخ دزدیده می‌شوند به همین علت خودروسازان مهره چرخ ویژه هر خودرو طراحی کرده‌اند.

روزنامه دیلی میل نوشت اخیرا نیز دزدی چراغ‌های خودرو‌ها در انگلیس رو به افزایش است و پس از دزدی مبدل‌های کاتالیزوری، شایع‌ترین قطع گران بهایی است که دزدیده می‌شوند، زیرا دزدی چراغ‌ها ساده است. به نوشته این روزنامه، در ویدئویی که در "یو تیوب" ملاحظه می‌شود یک دزد بدون ابزار و با دست خالی، در مدت کم‌تر از ۳۰ ثانیه، چراغ‌های یک خودرو پورشه را باز می‌کند و می‌برد. دیلی میل نوشت ارزش هر چراغ خودرو‌های گران قیمت، حدود ۳ هزار پوند است یعنی دزدیدن دو چراغ جلوی این خودروها، یک دهم ارزش خودرو، بها دارد. به نوشته این روزنامه، اخیرا در یک خانه در انگلیسی که حشیش در آن کشت می‌شد، یک جفت چراغ پورشه که از آلمان دزدیده شده بود، همچون نور خورشید، برای روشن کردن فضا، استفاده می‌شد تا بوته‌های حشیش، با سرعت بیشتری رشد کنند.

بر اساس داده‌های مرکز ملی آمار انگلیس جرایم در این کشور در سال‌های اخیر به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده و زنگ خطر را برای خانواده‌ها و مقامات شهری به صدا درآورده است.