مسابقات تنیس فوتبال کیش با انجام دیدارهای مرحله پایانی و قهرمانی تیم محسن مسلمان و محمد منصوری به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقات تنیس فوتبال کیش که از سوم شهریور با حضور ۲۴ تیم در قالب هشت گروه سهتیمی آغاز شده بود، با برگزاری دیدارهای مرحله یکچهارم، نیمهنهایی، ردهبندی و نهایی به پایان رسید.
در دیدار پایانی، تیم محسن مسلمان و محمد منصوری با برتری برابر حریفان عنوان قهرمانی را کسب کرد.
تیم رورهیر در جایگاه نایبقهرمانی ایستاد، تیم امین منوچهری و ابراهیم شکوری سوم شد و تیم اتحاد عنوان چهارم مسابقات را به دست آورد.
در آیین اختتامیه، به تیمهای اول تا سوم جوایز نقدی به ترتیب ۵۰۰، ۳۰۰ و ۲۰۰ میلیون ریال اهدا شد.
هیئت ورزشهای همگانی کیش، ساخت و تجهیز زمین بازی، فضاسازی و برگزاری مسابقات را برعهده داشت.