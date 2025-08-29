سنگ نوردی جام آسیا؛ صعود فروغیان به مرحله نهایی سرطناب
مرحله مقدماتی رقابتهای سنگ نوردی جام آسیا در رشته سرطناب آقایان امروز در آلماتی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله مقدماتی رقابتهای سنگنوردی جام آسیا در ماده لید (سرطناب) آقایان، امروز ۷ شهریور به میزبانی شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد.
در این رقابتها ۲۸ سنگنورد از ۶ کشور حضور داشتند. در پایان مرحله مقدماتی، نمایندگان تیم ایران نتایج زیر را کسب کردند:
رادین فروغیان با کسب رتبه هفتم به مرحله فینال راه یافت.
علیاصغر عمارلو با رتبه نهم، داوود رکابی با رتبه پانزدهم و علی عاشوری با رتبه بیستودوم، به کار خود در این مرحله پایان دادند.