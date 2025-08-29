به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله مقدماتی رقابت‌های سنگ‌نوردی جام آسیا در ماده لید (سرطناب) آقایان، امروز ۷ شهریور به میزبانی شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد.

در این رقابت‌ها ۲۸ سنگ‌نورد از ۶ کشور حضور داشتند. در پایان مرحله مقدماتی، نمایندگان تیم ایران نتایج زیر را کسب کردند:

رادین فروغیان با کسب رتبه هفتم به مرحله فینال راه یافت.

علی‌اصغر عمارلو با رتبه نهم، داوود رکابی با رتبه پانزدهم و علی عاشوری با رتبه بیست‌ودوم، به کار خود در این مرحله پایان دادند.