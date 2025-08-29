به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، سرهنگ علیرضا ایراندوست، مسئول سازمان بسیج سازندگی قم از اختصاص ۵۰ درصد از وام‌های اشتغال‌زایی بسیج سازندگی به گسترش طرح پنل خورشیدی خبر داد و گفت: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند به صورت انفرادی یا در قالب شرکت‌های تعاونی، تسهیلاتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند.

وی با بیان اینکه در این طرح، تجهیزات مورد نیاز شامل پنل خورشیدی، اینورتر و سایر تجهیزات توسط بسیج خریداری و نصب می‌شود، گفت: پس از راه‌اندازی که حدود سه تا چهار ماه زمان می‌برد درآمد حاصل از تولید برق به خود فرد بازمی‌گردد، درآمدی که هم اقساط وام را تامین می‌کند و هم سودآوری قابل توجهی به همراه دارد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قم با اشاره به اینکه بازدهی این پنل‌ها در سال‌های آینده به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد، افزود: بازدهی با گذر زمان به پنج تا شش برابر آورده اولیه خواهد رسید.

ایراندوست گفت: هر فرد می‌تواند تا سقف ۵ کیلووات پنل خورشیدی نصب کند و در صورت مشارکت ۶۰ نفر، یک نیروگاه ۳۰۰ کیلوواتی شکل خواهد گرفت که ظرفیت قابل توجهی برای تولید برق و درآمدزایی دارد.