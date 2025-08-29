با حضور وزیر جهاد کشاورزی ۱۸۴ پروژه عمرانی، اقتصادی و اشتغالزا در گنبدکاووس افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مهمترین طرح های قابل افتتاح در هفته دولت در گنبدکاووس، کارخانه آرد و سبوس با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومان و ظرفیت اسمی سالانه ۴۱ هزارتن و اشتغالزایی ۳۵ نفر در روستای ایمر محمد قلی آخوند و کارخانه خوراک دام و طیور با ظرفیت سالانه ۳۰۰ هزار تن و اشتغالزایی هزار نفر بوده است.

همچنین مرحله اول و دوم طرح مرغ تخم گذار با ظرفیت تولید سالانه ۱۸هزار تن و اشتغالزایی ۱۲۰ نفر و اعتبار ۵۷۶ میلیارد تومان، باغ پسته ۵۰۰ هکتاری با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان، مقاوم سازی ۲۹۹ مسکن روستایی با اعتبار ۵۷ میلیارد تومان از دیگر طرح های افتتاحی در هفته دولت است.