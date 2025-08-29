مسابقات بدمینتون رده سنی نوجوانان، جام شهدای اقتدار ایران با قهرمانی تیم پرسپولیس قم به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، در فینال بخش تیمی رقابت‌های بدمینتون رده سنی نوجوانان، تیم پرسپولیس در دیداری نزدیک با نتیجه ۳ بر ۲ تیم زاینده‌رود اصفهان را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد.

در بازی رده بندی هم تیم توابع تهران ۳ بر ۱ برابر تیم آینده سازان فرهمند قم به برتری رسید و بر سکوی سومی ایستاد.

در رده بندی انفرادی امین‌حسین غلامعلی زاده و امیر پارسا خطیبی هر دو از تهران اول و دوم شدند و علی کریمی و پویان عابدی دو بدمینتون‌باز زنجانی در جایگاه سومی مشترک ایستادند.

مسابقات بدمینتون جام شهدای اقتدار ایران در رده سنی نوجوانان با حضور ۲ تیم از قم و ۵ تیم از تهران، زنجان و اصفهان به میزبان سالن بدمینتون فرهمند قم برگزار شد.