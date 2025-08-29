مسابقات کشتی آزاد و فرنگی بسیج قهرمانی استان اصفهان به میزبانی شهرستان برخوار با معرفی برترین ها در سالن ورزشی تختی شهر دولت آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون تربیت بدنی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان گفت: این مسابقات به یاد شهدای ورزشکار دفاع مقدس ۱۲ روزه و شهدای ورزشکار شهرستان برخوار در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و امید برگزار شد.

مجید رجبی افزود: در این مسابقات ۲۰ تیم از ۲۰ شهرستان با رقابت ۱۴۰ کشتی‌گیر در دو سطح کشتی آزاد و فرنگی رقابت کردند.

وی گفت: برای برگزاری این مسابقات ۲۳ مربی و ۵۰ عوامل اجرایی و داور فعالیت تلاش کردند.

معاون تربیت بدنی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان افزود: نفرات برتر این مسابقات در هر رده، به رقابت‌های کشوری کشتی بسیج که از ۱۱ تا ۱۴ شهریورماه در رامسر استان مازندران برگزار می‌شود، اعزام می‌شوند.

وی گفت: تیم برتر مسابقات کشوری به مسابقات نیرو‌های مسلح کشور و پس از آن به مسابقات ارتش‌های جهان اعزانم می‌شوند.