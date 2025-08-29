وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سفر به استان یزد، با تأکید بر جایگاه حیاتی سرمایه انسانی در نظام سلامت، از اولویت اصلی دولت چهاردهم برای رفع مشکلات کادر درمان خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر ظفرقندی در نشست با مسئولان استان یزد، بر عزم راسخ دولت چهاردهم برای ارتقای وضعیت سرمایه انسانی در بخش سلامت تأکید کرد. دکتر ظفرقندی، اولویت اصلی وزارتخانه را سرمایه انسانی” خواند و اظهار داشت: حفظ و حمایت از نیرو‌های درمانی، کلید دستیابی به موفقیت‌های پایدار در حوزه سلامت است.

وی با بیان اینکه بدون پشتیبانی مستمر از کادر درمان، کیفیت خدمات تضمین نخواهد شد، به تلاش‌های صورت گرفته برای رفع محدودیت‌های استخدامی و بهبود وضعیت پرداختی‌ها اشاره کرد.

پیشرفت در یزد و نگاهی به آینده

دکتر ظفرقندی از همکاری دانشگاه علوم پزشکی یزد، استاندار و نمایندگان مجلس در پیشبرد اهداف حوزه سلامت استان تقدیر کرد و نگاهی امیدوارانه به آینده برای رفع مشکلات پیش رو داشت. وی همچنین به چالش‌های مهمی، چون ضرورت افزایش تدریجی تعرفه‌های سلامت، که طی سال‌های گذشته از تورم عقب مانده‌اند، اشاره کرد و از موافقت با جبران این عقب‌ماندگی در یک فرآیند منطقی خبر داد.

آموزش بالینی؛ نیازمند رویکردی نوآورانه

یکی از مباحث کلیدی مطرح شده توسط وزیر بهداشت، به چالش‌های آموزش بالینی مربوط می‌شد. با توجه به افزایش چشمگیر ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، ظفرقندی به محدودیت‌های ذاتی آموزش بالینی در تعامل با بیمار اشاره کرد. تجربه نشان داده است که برای آموزش عملی مؤثر، حضور تعداد اندک دانشجو، مثلاً دو نفر، ضروری است تا کیفیت آموزش و تجربه بیمار حفظ شود.

وی تأکید کرد که کیفیت آموزش بالینی، به دلیل محدودیت فضا و امکانات، نیازمند توجه ویژه و راهکار‌های نوآورانه است، در حالی که آموزش عملی و مهارت‌های ارتباط با بیمار همچنان در اولویت قرار دارد.

توجه ویژه به سلامت یزد و برنامه‌های پیشگیرانه

در بخش دیگری از این نشست، وزیر بهداشت به وضعیت سلامت در استان یزد پرداخته و بر لزوم توجه ویژه به آمار بالای کلسترول و کم‌تحرکی در میان شهروندان یزدی تأکید کرد. وی خواستار برنامه‌ریزی منسجم با همکاری انجمن‌های علمی و گروه‌های تخصصی برای ارتقای سطح آگاهی عمومی، به ویژه از طریق فضای مجازی، شد تا بتوان از بروز بیماری‌های غیرواگیر، مانند بیماری‌های قلبی و عروقی، جلوگیری کرد.

غربالگری سرطان و حمایت از پرستاران

ظفرقندی با اشاره به یافته‌های تحقیقاتی مبنی بر تشخیص زودهنگام سرطان، بر اهمیت توسعه سیستم‌های غربالگری و استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای شناسایی بیماری در مراحل اولیه تأکید کرد. وی همچنین از افزایش چشمگیر اضافه کار پرستاران خبر داد و اعلام کرد که ۱۵ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال برای پرداخت این اضافه کار‌ها تخصیص یافته است.