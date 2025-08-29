مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی در مراغه گفت: همزمان با هفته دولت ۶۱ طرح راهداری دراستان به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، غلامرضا رسول‌زاده گفت: برای اجرای این طرح‌ها شامل مجتمع‌های رفاهی، آسفالت جاده‌ها، اجرای روکش آسفالت، بهسازی راه‌های روستایی، احداث پل، بیش از ۳ هزارمیلیارد تومان هزینه شده است.

وی اضافه کرد: همزمان با هفته دولت ۸ طرح راهداری شامل روکش آسفالت راه‌های بین شهری و روستایی با صرف ۳۵۰ میلیارد تومان در مراغه به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی، همزمان با هفته دولت اجرای روکش آسفالت به طول ۱۰ کیلومتر و با اعتبار بیش از ۵۰ میلیارد تومان در حال اجرا است.

رسول‌زاده افزود: این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و افزایش رفاه عمومی در استان اجرا شده است.