به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری ارومیه از آغاز عملیات کف‌سازی گذر تاریخی راسته غلام‌خان خبر داد و گفت : این طرح به‌عنوان یکی از اقدامات مهم در راستای حفظ و احیای میراث فرهنگی و تاریخی شهر ارومیه شناخته می‌شود.

اکبر قلی‌پور افزود: این طرح نه‌ تنها به بهبود وضعیت ظاهری گذر‌ها کمک می‌کند، بلکه به‌عنوان یک محرک مهم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه نیز محسوب می‌شود.

وی گفت: با توجه به وجود بنا‌های تاریخی و واجد ارزش در این گذرها، اجرای این طرح ها می‌تواند به حفظ هویت فرهنگی شهر کمک کند و منجر به جذب گردشگران و افزایش توریسم در منطقه شود و این اقدامات عمرانی، گام موثری در جهت ترمیم بافت تاریخی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به شمار می‌رود.

قلی‌پور افزود : در طول اجرای این طرح ، تلاش خواهد شد تا تمام مراحل با حفظ جنبه‌های تاریخی و فرهنگی اجرا شود تا بهترین نتیجه ممکن به دست آید این طرح ، در کنار سایر برنامه‌های شهرداری، نشانی از عزم راسخ در راستای توسعه پایدار شهری و توجه به تاریخ فرهنگ محلی خواهد بود و فعالیت‌های عمرانی این چنینی همچنین می‌تواند به احیای حس مکان و ارتقای روحیه عمومی شهروندان کمک کند.