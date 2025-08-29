پخش زنده
همزمان با هفته دولت، آیین تجلیل از مفاخر فرهنگی و فعالان عرصه کتابخوانی در شهرستان بوکان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با هفته دولت، آیین تجلیل از مفاخر فرهنگی، هنری و فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی در شهرستان بوکان برگزار شد.
بوکان همواره چهرههای شاخصی در عرصه شعر، نویسندگی و فرهنگ کردی به جامعه معرفی کرده است. بر همین اساس، هفته دولت فرصتی شد تا ضمن پاسداشت این سرمایههای ارزشمند، از فعالان حوزه فرهنگ و کتابخوانی نیز قدردانی شود.
فرماندار بوکان در این مراسم با تأکید بر اهمیت مطالعه و کتابخوانی، آن را چراغ راه نسل جدید توصیف کرد و افزود: جامعهای پویا و دانشمحور بدون ارتقای فرهنگ مطالعه به نتیجه نخواهد رسید.