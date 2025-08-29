به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، استاندار لرستان در آیین سپاس از دست اندرکاران ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم آباد در محل باغ گلستان قلعه فلک‌الافلاک گفت: مردم لرستان امروز، رویداد ویژه و بی نظیری را جشن می‌گیرند و در حافظه تاریخی ایران و جهان می‌ماند.

سید سعید شاهرخی ادامه داد: این رویداد در حقیقت، رویداد تاریخ، طبیعت و قدمت لرستان و رویدادی است که بر تاریخ و تمدن لرستان و ایران بزرگ صحه می‌گذارد.

استاندار لرستان تصریح کرد: ثبت این رویداد، نشان‌دهنده قدمت تاریخی لرستان می‌باشد و موید آن هم تایید یونسکو است که افتخار بزرگی برای همه ماست.

شاهرخی افزود: این رویداد آغاز راه بزرگ و تاریخی برای لرستان و کشور ماست و باتوجه به ظرفیت‌های گردشگری موجود در لرستان باید گام‌های بلندی برای معرفی لرستان به عنوان مقصد گردشگری، برداریم.





وی ادامه داد: ما امروز ۵ هزار اثر واجد شرایط در حوزه میراث فرهنگی داریم و رتبه اول کشور را با ثبت ۲۶۰۰ اثر به خود اختصاص داده‌ایم.

وی تأکید کرد: ما به نمایندگی از کشور ایران به عنوان زیستگاه قدیمی بشر برای ۶۳ هزارسال شناخته شدیم.

استاندار لرستان اظهار امیدواری کرد: با حمایت دولت و وزیر محترم، لرستان و سایر مناطق بی بدیل به عنوان مقصد گردشگری مورد بهره برداری قرار بگیرد.

شاهرخی گفت: ما یقین داریم که ظرفیت‌های استان را با وفاق به نفع مردم و در مسیر توسعه لرستان به پیش ببریم.

وی ادامه داد: در این راستا برای جابه‌جایی پادگان امام حسین تأمین اعتبار صورت گرفته و با همکاری فرمانده محترم سپاه لرستان، مرکز استان نفس تازه‌ای می‌کشد و در حوزه گردشگری و بهبود فضای شهری با تخلیه ساختمان سپاه، یک دگرگونی عمده ایجاد می‌شود.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش به روند ساخت کمربند غربی خرم آباد اشاره کرد و گفت: کمربندی غربی خرم آباد از تنگ شبیخون تا مسیر کوهدشت در حال واگذاری به پیمانکار است و دگرگونی عمده‌ای در مرکز استان از نظر ترافیکی ایجاد خواهد کرد.

شاهرخی افزود: باتوجه به خواست مردم پادگان ۰۷ را به عنوان یک فضای فرهنگی، گردشگری با توافق فرماندهان ارتش به عنوان یک مجتمع تفریحی و گردشگری مانند میدان نقش جهان اصفهان در خرم آباد برای استفاده مردم، آماده خواهیم کرد.

وی ادامه داد: براساس خط مشی دولت از همه ظرفیت کشور و استان برای خواسته‌های مردم استفاده خواهیم کرد.