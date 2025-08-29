پخش زنده
نمایشگاه پاییزه مهاباد با حضور تولیدکنندگان ۱۱ استان کشور آغاز به کار کرد و تا بیستم شهریورماه میزبان شهروندان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، نمایشگاه پاییزه مهاباد با حضور تولیدکنندگانی از ۱۱ استان کشور آغاز به کار کرد.
در این نمایشگاه انواع صنایع دستی، پوشاک، نوشتافزار و محصولات فرهنگی با تخفیفهای ویژه عرضه میشود و فرصتی فراهم شده تا شهروندان خریدهای پاییزه خود را با قیمتی مناسبتر از بازار تهیه کنند.
بازدیدکنندگان میتوانند در کنار تهیه کالاهای مورد نیاز، با سوغات و آثار هنری متنوع استانهای مختلف کشور نیز آشنا شوند.
نمایشگاه پاییزه مهاباد تا ۲۰ شهریورماه در این شهرستان پذیرای علاقهمندان خواهد بود.