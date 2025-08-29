همایش شهر پویا با عنوان «خانواده پویا، شهر پویا، رویداد پویا و خانه پویا» در پارک شهدای گمنام اراک برگزار شد.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در همایش شهر پویا با اشاره به اجرای برنامه میدان پویا در پارک شهدای گمنام اراک گفت: این برنامه با فعالیتهایی که تحت عنوان خانواده پویا، شهر پویا، رویداد پویا و خانه پویا برای آن تعریف شده هر کدام فرصت یادگیری در محیط ورزش برای دانش آموزان ایجاد میکند.
محمد جعفری افزود: خارج از برنامههای درسی این فعالیتهای ورزشی انجام میشود که میتوان با اجرای این برنامهها سرانه ورزشی دانش آموزان را ارتقا داد و به سلامت جسمی، روحی و روانی دانش آموزان کمک کنیم.
او گفت: مشارکت خانوادهها در کنار دانش آموزان مهر و محبت بین آنها و فرزندان خود را بیشتر میکند همچنین امیدآفرینی و نشاط بین خانوادهها و دانش آموزان ایجاد میکند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان هم گفت: این برنامه با هدف ایجاد نشاط در بین دانش آموزان و اقشار مختلف مردم اجرا شد و امیداوریم با استفاده از ظرفیت همه دستگاهها شاهد اتفاقات خوبی در حوزه تربیت بدنی و نشاط اجتماعی باشیم.