

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تور ملی والیبال ساحلی رده سنی آزاد شیروان که با همکاری هیات والیبال، شهرداری شیروان و اداره کل ورزش و جوانان این شهر بر اساس قوانین فدراسیون جهانی از روز چهارشنبه پنجم شهریور آغاز شده بود، امروز (جمعه هفتم شهریور) با قهرمانی سنگ آهن بافق به پایان رسید.

این مسابقات که با حضور ۲۱ تیم شرکت کننده آغاز شد، صبح امروز با دو دیدار مرحله نیمه‌نهایی پیگیری شد و نتایج زیر به دست آمد:

سنگ آهن بافق ۲ – کانون افشین صفر (۲۱ بر ۱۰ و ۲۳ بر ۲۱)

بورس سکه ایلکیم ۲ – سوپر گوشت دهکده باچیان شیروان صفر (۲۱ بر ۶ و ۲۵ بر ۲۳)

در دیدار رده بندی این مسابقات دو تیم سوپر گوشت دهکده باچیان شیروان و کانون افشین به مصاف یکدیگر رفتند و سوپر گوشت دو بر صفر با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۹ و ۲۱ بر ۱۷ به پیروزی رسید و به مقام سومی دست یافت.

در سی و چهارمین و آخرین مسابقه تور ملی شیروان نیز تیم سنگ آهن بافق با شکست دو بر صفر بورس سکه ایلکیم با امتیاز‌های ۲۱ بر ۷ و ۲۱ بر صفر مقام قهرمانی را به دست آورد.

بهمن سالمی بازیکن با تجربه تیم بورس سکه در این دیدار مصدوم شد و این تیم به مقام نایب قهرمانی اکتفا کرد.

رده بندی تیم‌های اول تا چهارم تور ملی والیبال ساحلی شیروان به قرار زیر است:

۱- سنگ آهن بافق (عباس پورعسگری-علیرضا آقاجانی)

۲- بورس سکه ایلکیم (بهمن سالمی-سینا شوکتی)

۳- سوپر گوشت دهکده باچیان شیروان (ضرغام منصوری-مجتبی آرو)

۴- کانون افشین (پویا قصابیان-محمدمهدی رضایی)