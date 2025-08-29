پخش زنده
امام جمعه سنندج گفت: فعالسازی مکانیسم ماشه با قوانین بینالمللی در تضاد است و ماهیت خصمانه این کشورها با ایران را آشکار میسازد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ماموستا رستمی در خطبههای نماز جمعه سنندج با موضعگیری شدید نسبت به اقدام سه کشور اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمها علیه ایران، این اقدام را غیرقانونی و آن را محکوم کرد.
وی عنوان کرد: مردم ایران ثابت کردهاند از تحریمها نمیهراسند و همواره آن را به فرصتی برای حرکت به سمت جلو و پیشرفت بیشتر تبدیل میکنند.
امام جمعه سنندج در ادامه با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، به اقدامات این رژیم در قطع آب، برق و غذا برای مردم بیگناه فلسطین اشاره کرد و آن را تلاشی برای نسلکشی دانست.
ماموستا رستمی همچنین با اشاره به برنامههای هفته دولت تأکید کرد: امروز بیش از هر زمانی نیازمند همکاری و همدلی مردم و تلاش جهادی مسئولان برای رفع مشکلات و تنگناها هستیم.
خطیب جمعه سنندج در بخش پایانی خطبهها، ضمن تبریک ماه ربیعالاول و ولادت پیامبر (ص) گفت: مردم کردستان همواره عشق و ارادت خاصی به پیامبر نور و رحمت دارند و در ماه ربیعالاول، در آیینهای مولودیخوانی، این مهم نمود پیدا میکند.