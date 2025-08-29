به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ماموستا رستمی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج با موضع‌گیری شدید نسبت به اقدام سه کشور اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، این اقدام را غیرقانونی و آن را محکوم کرد.

وی عنوان کرد: مردم ایران ثابت کرده‌اند از تحریم‌ها نمی‌هراسند و همواره آن را به فرصتی برای حرکت به سمت جلو و پیشرفت بیشتر تبدیل می‌کنند.

امام جمعه سنندج در ادامه با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، به اقدامات این رژیم در قطع آب، برق و غذا برای مردم بی‌گناه فلسطین اشاره کرد و آن را تلاشی برای نسل‌کشی دانست.

ماموستا رستمی همچنین با اشاره به برنامه‌های هفته دولت تأکید کرد: امروز بیش از هر زمانی نیازمند همکاری و همدلی مردم و تلاش جهادی مسئولان برای رفع مشکلات و تنگنا‌ها هستیم.

خطیب جمعه سنندج در بخش پایانی خطبه‌ها، ضمن تبریک ماه ربیع‌الاول و ولادت پیامبر (ص) گفت: مردم کردستان همواره عشق و ارادت خاصی به پیامبر نور و رحمت دارند و در ماه ربیع‌الاول، در آیین‌های مولودی‌خوانی، این مهم نمود پیدا می‌کند.