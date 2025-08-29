همایش رژه سوارکاری در مهاباد با استقبال گسترده شهروندان برگزار شد. سوارکاران مهابادی در این همایش توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در ششمین روز از هفته دولت، همایش رژه سوارکاری با حضور جمعی از سوارکاران و علاقه‌مندان در مهاباد برگزار شد.

این همایش که با استقبال مردم و مسئولان همراه بود، فرصتی برای نمایش توانمندی‌های سوارکاران مهابادی و ترویج این ورزش اصیل در منطقه به شمار آمد.

نوروز علیمردان، رئیس اداره ورزش و جوانان مهاباد در حاشیه این مراسم گفت: استقبال مردم از رشته سوارکاری چشمگیر است و همین اشتیاق می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت این رشته در سطح استان و کشور باشد.

وی افزود: برگزاری جشنواره اسب‌سواری در اوایل سال جاری با حضور دو هزار نفر از علاقه‌مندان نشان داد که مهاباد ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های سوارکاری کشور را دارد.

رئیس هیئت سوارکاری مهاباد نیز توسعه باشگاه‌های سوارکاری را در گرو حمایت همه‌جانبه فعالان این حوزه دانست.

در پایان از شرکت‌کنندگان در این همایش قدردانی به عمل آمد.