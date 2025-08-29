پخش زنده
میز خدمت در حاشیه نماز جمعه در سراسر خراسان جنوبی برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در این برنامه، مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی حضور یافتند تا مردم بتوانند بدون واسطه مشکلات، درخواستها و دغدغههای خود را مطرح کنند.
هدف از برپایی میز خدمت، تسهیل در رسیدگی به امور مردم و کوتاهکردن فاصله میان مردم و مسئولان عنوان شده است.
شهروندان نیز با استقبال از این اقدام، موضوعاتی همچون اشتغال، خدمات شهری، مسائل عمرانی و اجتماعی را با مسئولان در میان گذاشتند و پاسخهای لازم را دریافت کردند.