به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در این برنامه، مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی حضور یافتند تا مردم بتوانند بدون واسطه مشکلات، درخواست‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کنند.

هدف از برپایی میز خدمت، تسهیل در رسیدگی به امور مردم و کوتاه‌کردن فاصله میان مردم و مسئولان عنوان شده است.

شهروندان نیز با استقبال از این اقدام، موضوعاتی همچون اشتغال، خدمات شهری، مسائل عمرانی و اجتماعی را با مسئولان در میان گذاشتند و پاسخ‌های لازم را دریافت کردند.