وینچنزو آلبرتو آنس، در نشست خبری پس از دیدار مقابل ایران در رقابت‌های کافا گفت: ایران یکی از بهترین تیم‌های آسیاست و بازیکنان خیلی خوبی دارد ولی چهار بازیکن ما تیم هم ندارند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان در نشست خبری پس از شکست ۳ بر یک تیمش مقابل ایران در رقابت‌های کافا اظهار داشت: ایران یکی از بهترین تیم‌های قاره آسیاست و بازیکنان خیلی خوبی دارد. این تیم توانایی‌های زیاد دارد، ولی ما چهار بازیکن داشتیم که باشگاه ندارند! فکر می‌کنم باید مدام آماده این بازی باشیم. باید همیشه تلاش کنیم تا بهترین باشیم.

وی با اشاره به حضور بازیکنان بزرگ در ترکیب ایران ادامه داد: ایران بازیکنانی مثل مهدی طارمی در سری A دارد که رویارویی با این تیم اتفاق بزرگی برای بازیکنان ما محسوب می‌شود. به هر حال بازیکنان ما هم خوب بازی کردند.

سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان عنوان کرد: شما باید واقعیت تیم ملی افغانستان را در نظر بگیرید که چندین بازیکن خود را نداشتیم و تا دقیقه ۲۶ از حریف خود یک گل جلو بودیم. فراموش نکنید حریف ما ایران بود که خیلی قوی است و بازیکنان زیادی دارد.