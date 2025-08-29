پخش زنده
امروز: -
در ششمین روز از هفته دولت مناطق مختلف استان، شاهد افتتاح و بهرهبرداری از طرحهای عمرانی، خدماتی و اشتغالزایی بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی سیلوی ۲۰ هزار تنی گندم در روستای گلتپه شهرستان سقز با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان افتتاح شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با حضور در قروه سردخانه ۱۰ هزار تنی این شهرستان را افتتاح کرد.
به مناسبت هفته دولت، ۱۸ پروژه عمرانی و خدماتی در حسین آباد و ۱۷ روستای این بخش به بهرهبرداری رسید.
توسعه فیبر نوری در ۹ روستای مریوان با اعتبار ۵۲۸ میلیارد ریال و ۲ زمین چمن مصنوعی در روستاهای برقلعه و ولهژیر از طرحهایی بود که در این شهرستان افتتاح شد.
بیجاریها امروز شاهد افتتاح طرح هادی و بهسازی معابر روستای خورخوره با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان بودند.
طرح توسعه ساختمان اداری شهرداری یاسوکند با هزینه ۲۵ میلیارد ریال و آبرسانی به شهر توپآغاج و ۸ روستای این بخش با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان از دیگر طرحهایی بود که در شهرستان بیجار افتتاح شد.