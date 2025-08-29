تیم شهرداری گوگ‌تپه مهاباد که در هفته‌های اخیر درخشش قابل توجهی داشت، امروز در شهرآورد خود با پرسپولیس حاجی‌خوش در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال استان آذربایجان غربی شکست خورد.

تیم گوگ‌تپه مهاباد بعد از ۳ برد متوالی، در شهرآورد مغلوب شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، شهرآورد مهاباد در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال آذربایجان غربی با پیروزی تیم پرسپولیس حاجی‌خوش به پایان رسید. در این دیدار که عصر امروز در ورزشگاه آزادی مهاباد برگزار شد، پرسپولیس حاجی‌خوش موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر تیم همشهری خود، شهرداری گوگ‌تپه مهاباد را شکست دهد.

تیم پرسپولیس حاجی‌خوش که در هفته ششم برابر امیدآفرینان میاندوآب شکست خورده بود، پیش از این در هفته هفتم با نتیجه ۱–۰ مقابل پاس ارومیه به پیروزی رسیده بود.

در سوی دیگر، گوگ‌تپه مهاباد که از هفته پنجم روند موفقیت‌آمیزی را تجربه کرده و در آخرین بازی با پیروزی ۲–۰ در زمین شهدای شاهین‌دژ به سومین برد متوالی خود دست یافته بود، امروز پس از ۳ برد پیاپی نتوانست از سد تیم همشهری خود عبور کند.

مسابقات لیگ برتر فوتبال استان با حضور ۱۲ تیم به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود و تیم‌ها برای کسب عنوان قهرمانی و صعود به لیگ‌های بالاتر رقابت می‌کنند.