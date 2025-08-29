به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرپرست اداره کل صمت آذربایجان غربی گفت: ۱۰۲ کارخانه جدید با ۱۶۱ فقره توسعه کارخانجات در طی یک سال اخیرِ دولت چهاردهم در استان آذربابجان غربی با سرمایه گذاری ۳۰ همتی به مدار تولید آمده و برای ۱۳ هزار نفر شغل ایجاد شده است.

سخاوت خیر خواه در تشریح جزئیات این خبر گفت: تعداد پروانه‌های بهره برداری صنعتی صادره در استان آذربایجان غربی از زمان شروع به کار دولت چهاردهم ۲۶۳ فقره با اشتغال تحقق یافته ۱۳۰۷۲ نفر و حجم سرمایه گذاری ۳۰۳ هزار میلیارد ریال می‌باشد که تعداد پروانه‌های بهره برداری توسعه ۱۶۱ فقره با سرمایه گذاری ۲۶۶ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۱۱۶۰۲ نفر و پروانه‌های بهره برداری ایجادی ۱۰۲ فقره با سرمایه گذاری ۳۷ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۱۴۷۰ نفر می‌باشد.

آغازبکار ۸۵ تولیدی در پنج ماهه سال جاری

خیرخواه افزود:از مجموع ۲۶۳ فقره پروانه بهره برداری صادره در دولت چهاردهم تعداد ۸۵ فقره با سرمایه گذاری ۴۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۳۴۲۴ نفر در پنج ماه سال جاری صادر شده و به عبارتی واحد تولیدی به مرحله بهره برداری رسیده است که ۴۱ پروانه بهره برداری ایجادی با سرمایه گذاری ۱۷ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۵۵۱ نفر و ۴۴ پروانه توسعه با سرمایه ۲۴ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۸۷۳ نفر در ۵ ماهه اول سال صادر شده است.

پیشتازی صنایع غذایی

خیرخواه خاطرنشان کرد؛ بیشترین پروانه صادر شده در دولت چهاردهم متعلق به گروه‌های صنایع غذایی، کانی غیرفلزی و محصولات از لاستیک و پلاستیک می‌باشد که توجه ویژه به زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین دستی این گروه‌های صنعتی دنبال می‌شود.

صنایع همچان کوچک، اما رشد در بزرگ مقیاس

سرپرست صنعت؛ معدن و تجارت آذربایجان غربی با یاداوری اینکه ۸۸ درصد واحد‌های تولیدی استان را صنایع کوچک تشکیل داده است گفت: از تعداد ۲۶۳ فقره پروانه بهره برداری صادر شده در طی یک سال اخیر (دولت چهاردهم) ۲۱۶ فقره در گروه صنایع کوچک (۸۳%) و ۲۵ فقره در گروه صنایع بزرگ (۱۰%) می‌باشد.

هزار فقره اعلام سرمایه گذاری جدید

خیرخواه تصریح کرد: تعداد جواز‌های تاسیس صادره یا به عبارتی درخواست سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری جدید و ایجاد کارخانجات از زمان شروع به کار دولت چهاردهم ۹۶۶ فقره می‌باشد که در صورت به بهره برداری رسیدن موجب اشتغال ۲۶۴۰۷ نفر و جذب سرمایه ۶۴۸ هزار میلیارد ریالی در بخش صنعت خواهد شد. بیشترین تعداد جواز‌ها مرتبط با صنایع کانی غیرفلزی، محصولات از لاستیک و پلاستیک و صنایع غذایی می‌باشدکه نشان از هوشمندی سرمایه گذاران و شناسایی و تکمیل زنجیره‌های ارزش صنایع موجود توسط آنان و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی آن دارد.

۳۲ همت جواز سرمایه گذاری در ۵ ماهه

دکتر خیرخواه تعداد جواز‌های تاسیس جدید صادره در ۵ ماه اول سال جاری را ۳۴۱ فقره با سرمایه گذاری ۳۲۳ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این جواز‌های تاسیس برای سرمایه گذاری جدید ۸۶۴۲ نفر اشتغال پیش بینی شده است.

۳۴۰ کارخانه جدید در نیمه نهایی

وی افزود: کل جواز‌های تاسیس صنعتی موجود به تعداد ۲۲۹۱ فقره با سرمایه گذاری ۱۴۷۳ هزار میلیارد ریال می‌باشد که ۳۴۰ فقره از این جواز‌ها بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که برنامه سازمان صمت به بهره برداری رساندن این طرح‌های نیمه تمام صنعتی است.