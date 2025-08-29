استاندار لرستان، در آیین سپاس از دست‌اندرکاران ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد، ثبت این رویداد را نقطه عطفی در توسعه گردشگری و میراث فرهنگی استان دانست و تأکید کرد که این دستاورد در حافظه تاریخی ایران و جهان ماندگار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، در آیین سپاس از دست‌اندرکاران ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد که در باغ گلستان قلعه فلک‌الافلاک برگزار شد، با تأکید بر اهمیت این رویداد گفت: ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ لرستان آغازگر رویداد مهم توسعه گردشگری در استان است و نقطه عطفی در معرفی تاریخ، طبیعت و تمدن کهن لرستان به جهان محسوب می‌شود.

وی افزود: مردم لرستان امروز، رویداد ویژه و بی‌نظیری را جشن می‌گیرند که در حافظه تاریخی ایران و جهان باقی خواهد ماند. این موفقیت نشان‌دهنده قدمت تاریخی لرستان است و تایید یونسکو نیز موید آن است؛ افتخاری بزرگ برای همه ماست.

استاندار لرستان ادامه داد: این رویداد، آغاز راهی بزرگ و تاریخی برای لرستان و کشور ماست. با توجه به ظرفیت‌های بالقوه گردشگری استان، باید گام‌های بلندی برای معرفی لرستان به عنوان مقصدی جذاب برای گردشگران برداریم.

مهندس شاهرخی تصریح کرد: امروز در استان ۵ هزار اثر واجد شرایط در حوزه میراث فرهنگی داریم و با ثبت ۲۶۰۰ اثر، رتبه نخست کشور را در این حوزه به خود اختصاص داده‌ایم. ایران به عنوان زیستگاه قدیمی بشر، ۶۳ هزار سال قدمت تاریخی دارد و لرستان نقش برجسته‌ای در این تاریخ ایفا می‌کند.

وی ضمن ابراز امیدواری برای بهره‌برداری گردشگری از ظرفیت‌های لرستان و سایر مناطق بی‌بدیل استان، گفت: با حمایت دولت و وزیر، یقین داریم که ظرفیت‌های استان را با وفاق به نفع مردم و در مسیر توسعه لرستان به پیش ببریم.

وی درباره طرح های ترافیکی افزود: کمربندی غربی خرم‌آباد از تنگ شبیخون تا مسیر کوهدشت در حال واگذاری به پیمانکار است و انتظار می‌رود تغییرات اساسی در مرکز استان ایجاد کند.

استاندار لرستان در پایان تاکید کرد: پادگان ۰۷ با توافق فرماندهان ارتش به عنوان فضای فرهنگی و گردشگری مانند میدان نقش جهان اصفهان در خرم‌آباد برای استفاده مردم آماده خواهد شد. بر اساس خط مشی دولت، از تمام ظرفیت‌های کشور و استان برای پاسخگویی به خواسته‌های مردم بهره خواهیم برد.