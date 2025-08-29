به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سایپا؛ متقاضیان خرید این خودرو می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی محصولات سایپا به نشانی https://saipa.iranecar.com ثبت نام کنند.

در این طرح فروش خودروی کوییک GXR-L با رینگ فولادی و ترمز ESC ویژه متقاضیان طرح عادی (از محل مازاد ظرفیت طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) با موعد تحویل دی تا اسفند ۱۴۰۴ عرضه شده است.

مشتریان جهت تسهیل در فرآیند خرید می‌توانند قبل از شروع زمان ثبت‌نام با ورود به سامانه فروش اینترنتی مذکور نسبت به ثبت و یا به‌روزرسانی اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور اقدام کنند.

در این طرح فروش؛ هر کد ملی تنها مجاز به ثبت‌نام یک دستگاه خودرو است، متقاضیان باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند، فاقد پلاک انتظامی فعال باشند و طی ۴۸ ماه گذشته از سایپا یا ایران‌خودرو و ۲۴ ماه گذشته از سایر خودروسازان، خودرویی خریداری نکرده باشند.

برای اطلاع بیشتر از جزئیات بخشنامه فروش کلیک کنید