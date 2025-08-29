دبیر محفل ادبی «هاتف» ارومیه گفت: ارومیه، شهری که در قلب استان آذربایجان‌غربی واقع شده، در دوران پرافتخار دفاع مقدس، پرورش‌دهنده شهدای شاخص و ملی بسیاری بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مصطفی قلیزاده‌علیار در محفل شعر «به یاد ۱۲ هزار عاشق» آذربایجان‌غربی که در سالن جلسات کتابخانه مرکزی ارومیه برگزار شد، گفت: ارومیه، با تقدیم عزیزانی همچون سردار شهید مهدی باکری، شهید حمید باکری، شهید مهدی امینی و شهید بابا ساعی، نقشی بی‌بدیل در تاریخ این سرزمین ایفا کرده است.

وی با اشاره به همزیستی ادیان و اقوام مختلف در آذربایجان غربی بیان کرد: این استان به برکت وجود پیروان ادیان و مذاهب و اقوام گوناگون، شهدای ارزشمندی از اقشار، اصناف، اقوام و ادیان مختلف را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است. شهدای مسلمان شیعه و سنی، شهدای مسیحی و همچنین شهدای گرانقدر از اقوام ترک، کُرد، ارمنی و آشوری، همگی حول محور واحد ایران، جانفشانی کرده‌اند.

قلیزاده علیار، از شاعران و نویسندگان فعال در حوزه زندگینامه شهدا، در معرفی اثر جدید خود با عنوان «فرمانده پیشگام» که به زندگی شهید حمید باکری، از فاتحان خرمشهر می‌پردارد، بر تنوع فرهنگی و دینی شهدای این استان تأکید کرد.

در این نشست ادبی حمید اکبری، شاعر آیینی و الله‌وردی علی‌پور، دبیر بازنشسته و از فعالان عرصه آموزش و فرهنگ، به بیان خاطرات خود از سردار شهید مهدی باکری پرداختند و یاد و خاطره این شهدا را گرامی داشتند.