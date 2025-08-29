چهاردهمین دوره جایزه ادبی «یوسف» با محوریت داستان کوتاه دفاع مقدس ویژه به سه زبان ترکی، فارسی و کردی در آذربایجان غربی برگزار می‌شود.

زهرا کریم‌زادگان با اشاره به موضوعات این جشنواره بیان کرد: دفاع مقدس، مقاومت و پایداری موضوعات چهاردهمین دوره جایزه ادبی «یوسف» است.

کریم‌زادگان گفت: همچنین امسال بخش ویژه با محوریت ایران قوی «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونستی علیه ایران» برگزار خواهد شد.

دبیر چهاردهمین دوره جشنواره جایزه ادبی «یوسف» در آذربایجان‌غربی با بیان اینکه محدودیتی برای ارسال آثار نیست، گفت: مرحله نخست این جشنواره استانی است و آثار برتر استان‌ها به بخش ملی جشنواره راه خواهند یافت و آثار ارسالی قبلاً نباید به جشنواره‌ای ارسال شده و یا در کتاب یا نشریه چاپ شده باشد.

کریم‌زادگان افزود: تمامی آثار باید در فایل word و با فونت b ZAR و سایز قلم ۱۴ ارسال شود و آثار برتر در کتاب یوسف چاپ خواهد شد.

وی با اشاره به مهلت ارسال آثار نیز گفت: ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ آخرین مهلت بوده و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در پیام رسان ایتا به شماره ۰۹۱۴۶۷۶۰۶۳۹ ارسال کنند.