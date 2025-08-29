وزیر میراث فرهنگی:
ثبتجهانی درههای خرمآباد نمادی از هویت تاریخی ایران
وزیر میراث فرهنگی در جشن مردمی ثبت جهانی درههای خرمآباد گفت: این ثبت جهانی نه تنها افتخار لرستان و ایران، بلکه گامی بزرگ در معرفی هویت تاریخی ایران به جهانیان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در مراسم جشن مردمی ثبتجهانی درههای خرمآباد که در باغ گلستان قلعه فلکالافلاک برگزار شد، با تأکید بر جایگاه ویژه لرستان در تاریخ و هویت ایران، اظهار داشت: امروز روز جشن و سرور مردم لرستان است؛ جشنی که فراتر از خرمآباد و لرستان، نمادی از هویت و فرهنگ ایران و حتی مردم جهان است. حضور در این جغرافیا یادآور غرور و غیرت ایرانیان است.
سیدرضا صالحیامیری با اشاره به جایگاه لرستان در مقاومت ملی افزود: شهدای بسیاری از این دیار در دفاع از ایران، انقلاب و اسلام تقدیم شدهاند. مردم لرستان با مقاومت تاریخی خود در برابر دشمنان ایران زمین، الگویی ارزشمند ارائه کردهاند و به این دلیل سر تعظیم به شهدای بزرگ این سرزمین فرود میآوریم.
صالحیامیری سپس به اهمیت هویت تاریخی لرستان اشاره کرد و ادامه داد: امروز نه تنها از یک دره یا یک جغرافیا سخن میگوییم، بلکه از هویت ایران حرف میزنیم. این درهها، قلعهها و دهها اثر تاریخی و طبیعی استان، شناسنامه هویت فرهنگی ایران زمین هستند.
وی با اشاره به جاذبههای طبیعی و تاریخی لرستان گفت: در درود دریاچه گهر، ازنا امامزاده قاسم، الیگودرز آبشار آب سپید، کوهدشت تنگه شیرز، پلدختر، پل پلدختر، معمولان پل کلهر، الشتر قلعه مظفری، نورآباد امامزاده ابراهیم، چگنی پل کشکان، بروجرد مسجد جامع و در سراسر جغرافیای استان فرهنگ و تمدن به مثابه خورشیدی میدرخشد.
صالحی امیری با اشاره به موقعیت کنونی لرستان افزود: امروز این استان در مسیر تحولات بزرگ توسعه قرار گرفته و از همت نمایندگان، استاندار، مدیران و مردم سختکوش و فرهیخته تجلیل میشود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: همگان باید در مسیر وفاق، همدلی و همکاری حرکت کنند و هرگونه تفرقه و نفاق پشت سر گذاشته شود تا استان وارد فضای جدید توسعه گردد.
صالحی امیری، پیام دولت را کار، تلاش و پاسخگویی به مطالبات مردم عنوان و از کمبودها و مشکلات موجود عذرخواهی کرد و گفت: با عبور از شرایط دشوار جهانی، بستر جدیدی برای توسعه و زندگی شرافتمندانه ایجاد خواهد شد.
صالحیامیری به جایگاه لرستان در تاریخ بشر اشاره کرد و افزود: با اثبات قدمت تاریخی درههای خرمآباد به ۶۳ هزار سال، میتوان آغاز زیست بشر را در این منطقه دانست، که این موضوع تحولی بنیادین در نظریههای باستانشناسی و انسانشناسی جهان ایجاد میکند. آموزش و پرورش، دانشگاهها و رسانهها باید این واقعیت تاریخی را به فرزندان استان منتقل کنند تا آنان با غرور و هویت در جغرافیای خود زندگی کنند.
وی با اشاره به جایگاه لرستان در ایران اظهار داشت: لرستان حیثیت و غیرت ایران است؛ شناسنامه و تبار فرهنگی کشور. آموزش و پرورش، نخبگان و رسانهها باید تولید هویت کنند و لرستان در ایران بدرخشد.
صالحیامیری در پایان از همکاری نخبگان، رسانهها و مسئولان قدردانی کرد و ادامه داد: تمامی مردم لرستان، نخبگان، رسانهها، صداوسیما، نمایندگان مجلس، استاندار و مدیران در یک ظرف به نام وفاق تلاش کردند تا این اثر در یونسکو ثبت جهانی شود.