به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،مقام معظم رهبری در این تقریظ با ذکر خاطراتی از سال‌های قبل از انقلاب و دفاع مقدس مجاهدت‌های سید علی اکبر ابوترابی فرد را برشمرده و وی را شهید خوانده‌اند:

توجه به متن کتاب که نوشته محمد قبادی و کاری از انتشارات سوره مهر است، فرازی دیگر از تقریظ معظم له است که در این خصوص نوشته‌اند:

متن کامل تقریظ :

بسم الله الرحمن الرحیم

زندگی این مجاهد فی سبیل الله در شمار پرحادثه ترین و درس آموزترین زندگی ها و حقا کم نظیر است.

اول بار او را در سالهای اول دهه پنجاه در منزل خودمان در مشهد زیارت کردم . شهید اندرزگو او را آورده بود و به او ابراز اعتماد کرد. پرسیدم شما با آقای آقا سید عباس قزوینی که از آشنایان ما در قم بود نسبتی دارید ؟

گفت : پسر اویم . پس از آن یکبار در همان سالها او را در جلوی زندان اوین دیدم و یکبار در جمع نیروهای نظامی اعزامی در ستاد جنگ های نامنظم و پس از بازگشت از اسارت چند سال با ایشان همکاری نزدیک داشتیم . ولی این حجم و کیفیت مجاهدت عالی را هیچ کس نمی توانست از ظاهر فروتن و کتوم او حدس بزند . رحمت و رضوان الهی بر او ، نمی توانم تردید کنم در اینکه او در شمار شهیدان عالی مقام است.

این کتاب بسیار خوب و هنرمندانه تنظیم شده است . دست نویسنده درد نکند . سید علی خامنه ای

بهمن ماه 1388