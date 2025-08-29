اعطای تسهیلات ۸۰۰ میلیارد تومانی به ۱۴ طرح گردشگری استان در حاشیه سفر معاون وزیر میراث فرهنگی،‌ گردشگری و صنایع دستی به قم تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، نشست صمیمی فعالان عرصه گردشگری و صنایع دستی قم امروز با حضور بهروز ندائی، معاون توسعه مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، محمدحسین عسگرپور، مدیرکل تسهیلات و کارآفرینی برگزار شد.

در این نشست اعطای تسهیلات ۸۰۰ میلیارد تومانی به ۱۴ طرح گردشگری استان تصویب شد.

اکبر بهنام‌جو استاندار قم، محمد منان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، نیز در این نشست صمیمی حضور داشتند.

استاندار قم اظهار کرد: در سفر اخیر رئیس‌جمهور به قم اعتبارات قابل توجهی برای توسعه پروژه‌های گردشگری استان جذب شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه گردشگری زیارت، نقطه مغفول توسعه قم بوده است، تصریح کرد: در حالی که بخش‌های صنعت و کشاورزی مورد توجه قرار گرفته، حوزه گردشگری نیازمند جهش جدی است و باید با همکاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران این عقب‌ماندگی جبران شود.

بهنام‌جو به پروژه‌های مهم در بخش گردشگری اشاره کرد و گفت: تکمیل طرح‌هایی در دستور کار قرار دارد که این پروژه‌ها می‌توانند چهره جدیدی برای گردشگری استان رقم بزنند.

محمدمنان رئيسی،‌نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، همدلی امروز مسئولان استان را مطلوب و نتیجه تلاش استاندار و سایر مدیران دانست و گفت: شاهد هم‌افزایی ویژه در مجلس و دولت هستیم و بنده متعهد می‌شوم که هر اقدام مؤثر در مسیر توسعه تمدنی و گردشگری مذهبی قم را در مجلس پیگیری کنم.