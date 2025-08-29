معاون و رئیس حوزه ریاست دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب گفت: شهیدان و آزادگان، از رجایی و بابایی تا مدافعان حرم، تنها در میدان نبرد نبود که یادشان جاودان شد روایت درست از جنگ، چراغی است که راه آینده را روشن می‌کند و درس‌های مقاومت و ایستادگی را به نسل‌های امروز منتقل می‌سازد.

به گزارش خبرگار خبرگزاری صداوسیما، مهدی ابراهیم‌زاده، معاون و رئیس حوزه ریاست دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در مراسم رونمایی از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «پاسیاد پسر خاک» گفت: لازم است یادآور شویم که در میان روایتگران دفاع مقدس، حجت‌الاسلام سید علی‌اکبر ابوترابی‌فرد، چون ستاره‌ای می‌درخشد؛ انسانی مومن که در سخت‌ترین شرایط اسارت، نه تنها تسلیم نشد، بلکه امید و اراده برای آینده‌ای روشن را شعله‌ور نگه داشت.

وی افزود: آثار ادبی مانند «پاسی یاد سر خاک» تنها پژوهشی تاریخی نیستند؛ بلکه زبان گویای ایستادگی ملت ایران و تجلی ریشه‌های عمیق استقلال ملی در برابر زورگویی‌های ابرقدرت‌ها هستند.

مهدی ابراهیم زاده گفت: امروز، پس از جنگ اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، نگاه و رفتار ابوترابی و آزادگان، درس‌هایی ارزشمند درباره صبر، مقاومت و وحدت به ما می‌آموزد. همانگونه که ایشان در اردوگاه‌های اسارت، وحدت میان اسرا را حفظ کردند، امروز نیز اتحاد امت اسلام بزرگ‌ترین سلاح ملت ما در برابر دشمنان است.

وی افزود: دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی با سلسله نشست‌های «پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت»، تلاش می‌کند تا این میراث فرهنگی و قدرت معنوی ملت ایران را نهادینه و اشاعه دهد؛ قدرتی که از هر سلاحی فراتر است و در دوران پس از انقلاب، پشتوانه عزت و استقلال کشور محسوب می‌شود.

معاون و رئیس حوزه ریاست دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب گفت: مردم قزوین، خانواده‌های شهدا و آزادگان، مسئولان و فعالان فرهنگی که در بیست‌ودومین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت حضور داشتند، با قدردانی مورد تشکر قرار گرفتند. امید است این مسیر، با امداد الهی و توجه شهدا، بیش از پیش روشن و مستدام باشد