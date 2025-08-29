به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، در مراسمی از یک‌صد نفر از خادمان و عاشقان حسینی که با برپایی موکب، ایستگاه‌های صلواتی و بیت الحسین (ع) در نقاط مختلف قم به زائران اباعبدالله الحسین (ع) خدمت رسانی می‌کردند تجلیل شد.

محمدحسین رحمانی، معاون قرارگاه مردمی اربعین گفت: امسال از ۵ صفر تا ۵ ربیع ۳۰ موکب در نقاط مختلف قم فعالیت و نقش موثری در اسکان و اطعام زائران داشتند.

حجت الاسلام روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم، حضور گسترده مردم در راهپیمایی اربعین را جلوه‌ای روشن از عشق و علاقه مردم به اهل‌بیت (ع) و تقویت روحیه مقاومت و ایثار در ملل آزادی‌خواه جوان دانست.