پخش زنده
امروز: -
علیرضا مختارپور گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی آزادگان را نه تنها یادگاران مقاومت بلکه بهترین سربازان انقلاب میدانند؛ افرادی آزموده و شایسته که با ایستادگی خود، الگوی ایمان و وفاداری به آرمانهای انقلاب شدهاند.
به گزارش خبرگار خبرگزاری صداوسیما، علیرضا مختارپور رئیس سابق سازمان اسناد و کتابخانه ملی در مراسم رونمایی از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «پاسیاد پسر خاک» گفت: جایگاه آزادگان در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس در سخنان اخیر رهبر انقلاب به روشنی تبیین شد. ایشان تأکید کردند که آزادگان، بهترین فرزندان ملت ایران و سربازانی آزموده هستند که توانستهاند در سختترین شرایط، وفاداری و پایمردی خود را حفظ کنند.
وی افزود: رهبر انقلاب با اشاره به نقش آزادگان در شکلدهی به مسیر انقلاب افزودند: «ستاره راهنمای زندگی آزادگان، چراغ روشنی برای آیندگان است تا در دوران گذار جهان، راه درست را گم نکنند.»
علیرضا مختارپور گفت: این بیانات در حالی مطرح میشود که آزادگان ایران با تحمل اسارت و فشارهای طاقتفرسا، همواره نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران بودهاند.
وی گفت: دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، سلسله نشستهای پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت را در قالب برنامههای فرهنگی برگزار میکند تا این میراث ارزشمند به نسلهای آینده منتقل شود.
آقای مختارپور در پایان گفت: تأکید رهبر انقلاب بر نقش آزادگان، نشان میدهد که تجربههای آنان تنها محدود به گذشته نیست، بلکه درسهایی برای امروز و فردای ملت ایران دارد؛ درسهایی که درباره صبر، وحدت، وفاداری و دفاع از آرمانهای والای انقلاب اسلامی هستند.