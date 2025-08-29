به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما وی تأکید کرد: سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد شایعات مربوط به خروج کامل نیرو‌های آمریکایی از پایتخت عراق از روز شنبه را تکذیب کرد. طبق بیانیه مشترک ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ که جدول زمانی پایان مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی برای شکست داعش در عراق را مشخص کرده است، نیرو‌های عملیات «عزم راسخ» همچنان بر اساس برنامه توافق‌شده به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

سفارت آمریکا اعلام کرد، این روند بخشی از تحول طبیعی مأموریت ائتلاف در عراق و حرکت به‌سوی یک چارچوب امنیتی دوجانبه میان واشنگتن و بغداد است.

در پایان، سخنگوی سفارت، اعلام جزئیات مربوط به برنامه‌ها و عملیات نظامی آمریکا را به وزارت دفاع این کشور ارجاع داد.